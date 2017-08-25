Стали известны подробности пожара на теплоходе в Мариуполе. Главная

В Мариуполе горел теплоход «Механик Юзвович». Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел сегодня, 25 августа, утром, когда судно стояло у причала судоремонтного завода.

«По прибытию к месту происшествия пожарные выяснили, что происходит горение внутри теплохода "Механик Юзвович", в носовой части, и наблюдается плотное задымление. В результате возгорания пострадал матрос 1988 года рождения», – рассказали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».

Сейчас причина и ущерб от пожара устанавливаются.