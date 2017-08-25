В Луганской области в ДТП травмированы 6 детей и 4 взрослых (Фото). Новости

Сегодня, 25 августа, в Луганской области, на въезде в пгт. Боровское водитель автомобиля «Opel» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2101», в результате чего шесть малолетних детей и четверо взрослых получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Северодонецком отделе полиции.

По данным правоохранителей, в 11:52 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле пгт. Боровское.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля «Opel» выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу, и не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2101», который двигался по главной дороге.