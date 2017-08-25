Путин обсудил с Совбезом РФ договоренности лидеров «нормандского формата». Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ договоренности лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, ФРГ и Франция) по ситуации на Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает УНИАН.

«На совещании обсуждались вопросы, которые затрагивались во время состоявшихся в последнее время международных контактов президента РФ, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства. Также затрагивалась тема договоренностей лидеров стран «нормандского формата» в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором», – говорится в сообщении.

Других деталей не сообщается.

Напомним, 22 августа президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.