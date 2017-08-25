В МВД назвали количество предотвращенных терактов с начала АТО на Донбассе . Новости

В МВД назвали количество предотвращенных терактов с начала АТО на Донбассе

25.08.17 15:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Правоохранители предотвратили более 300 терактов с весны 2014 года С начала проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе украинские правоохранители предотвратили более 300 терактов. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. 

«За последние три с половиной года Служба безопасности Украины и Национальная полиция не допустили более 300 террористических актов разного масштаба, в том числе, которые планировались в местах массового скопления людей», - сказал он. 

Напомним, СБУ предупредила теракт в Мариуполе.

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