В МВД назвали количество предотвращенных терактов с начала АТО на Донбассе . Новости

Правоохранители предотвратили более 300 терактов с весны 2014 года С начала проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе украинские правоохранители предотвратили более 300 терактов. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«За последние три с половиной года Служба безопасности Украины и Национальная полиция не допустили более 300 террористических актов разного масштаба, в том числе, которые планировались в местах массового скопления людей», - сказал он.

Напомним, СБУ предупредила теракт в Мариуполе.