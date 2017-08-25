«Динамо» официально отказалось ехать на матч в Мариуполь. Новости

Футбольный клуб «Динамо» сообщил команде «Мариуполь» о невозможности проведения матча 7-го тура чемпионата УПЛ в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

Так, команда отметила, что информация о том, что «Динамо» еще не сообщил ФК «Мариуполь» о своем решении относительно игры в Мариуполе - это «инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты». «Динамо» заранее проинформировал ФК «Мариуполь» о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе», – отмечается в сообщении.

В футбольном клубе отметили, что приняли такое решение в соответствии с официальными рекомендациями спецслужб и правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.

Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.

Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).

Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.

17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.

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