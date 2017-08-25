Часть Донецка в сентябре останется без воды. Новости

В Донецке 5 и 6 сентября запланированы ремонтные работы. Об этом сообщает КП «Донецкгорводоканал».

«В связи с проведением ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период с 08 ч. 00 мин. 05.09.2017 до 5 ч. 00 мин. 06.09.2017 будут остановлены «Кировский» и «Южный» водопроводные узлы», – говортся в сообщении.

Без холодного водоснабжения останутся следующие потребители:

Кировский район : весь район, кроме микрорайона «Текстильщик», посёлков «Бирюзово» и «Абакумова».

Ленинский район : микрорайоны : «Голубой» и «Звездный», посёлки «Успеновка» и «Новостройка», улицы : Куприна, 54-72, Молодежная, 1-9, Героев Панфиловцев, 1-11, Танкистов, Малахова, 1-7а, хутор «Широкий», «Военный городок».

Петровский район : частный сектор, улицы : Брусничная, Корганова, Гайдара, Борисовых, Комсомола Украины, Гоголя, Глазунова, Готвальда.

Жителей этих районов просят произвести необходимый запас воды.