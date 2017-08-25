Учителей «ЛНР» заставят изучать «Основы православной культуры». Новости

В новом учебном году педагогам из «ЛНР» придется повышать свою квалификацию по «Основам православной культуры». Об этом заявил «и. о. министра образования ЛНР» Сергей Цемкало, сообщают интернет-ресурсы НКТ*

В сообщении говорится, что педагоги в новом учебном году на курсах повышения квалификации будут изучать предмет «Основы православной культуры».

«Есть такая наработка, что в этом учебном году часы духовности по «Основам православной культуры» будут проводиться в планах повышения квалификации на этот учебный год», − сказал Цемкало.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория