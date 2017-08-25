В Краматорске на девочку наехал хлебный фургон. Новости

Сегодня, 25 августа, около 11.40 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место происшествия сразу были направлены сотрудники полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Установлено, что 10-летняя девочка перебегала проезжую часть по ул. Краматорской, где на нее совершил наезд автомобиль «Газель», перевозивший хлеб.

По предварительной информации, ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга. Пострадавшую доставили в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.