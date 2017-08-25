В Белокуракино поставили памятник морю Юрского периода (Фото). Новости

17-тонная каменная глыба появилась на пустыре в Белокуракино (Луганская обл.). Высотой до двух метров, и около трех в диаметре. Сюда из карьера его привезли на машине. Загружали-выгружали двумя кранами. Сверху на камень установили колонну, увенчанную трезубцем.
Все это назвали памятником морю Юрского периода. Идея принадлежит громаде, а проспонсировало ее местное сельскохозяйственное предприятие.
Над памятником и его установкой трудились четыре местных мастера. Они же изготовили и скамейки. С работой справились за неделю. За их труд им вручили грамоты.
Уже этой осенью рядом с памятником морю Юрского периода громада высадит десятки саженцев.
Источник: ТК «ЛОТ»
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