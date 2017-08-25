Проект «плана Маршала» для Украины представлен в ЕС. Новости

Украинско-литовский проект «плана Маршала» для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, передает «Интерфакс-Украина».

«Была презентация этого плана в европейских институциях и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие», – сказал он.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно EUR5 млрд на поддержку реформ в Украине.

«На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие – это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение», – добавил Точицкий.