В Мариуполе вместо «Динамо» сыграют легенды украинского футбола. Новости

Матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Динамо», который должен был пройти в Мариуполе 27-го августа, не состоится. Не состоится и игра молодежных команд «Мариуполя» и «Динамо», которая должна была пройти завтра на стадионе «Западный». Причина — неприезд киевской команды в Мариуполь. Об этом на сегодняшнем брифинге в офисе клуба сообщил вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин.

«Наш клуб выполнил все регламентные нормы, которые относятся к подготовке этого матча. Но, несмотря на все наши официальные обращения в ФК «Динамо», мы не получили ни одного ответа, который касается даты и времени прибытия киевской делегации, маршруте и так далее. До матча молодежных команд «Мариуполя» и «Динамо» осталось уже меньше суток. Мы, понимаем, к сожалению для нас, для жителей нашего города, что «Динамо» к нам не приезжает. Нам очень жаль, что некоторые силы пытаются лишить наш прекрасный Мариуполь футбольного праздника. Поэтому мы совместно с коллегами из ФФУ приняли решение, пригласить в Мариуполь 27-го августа команду, состоящую из легенд украинского футбола», - рассказал Санин.

Он предложил жителям города и болельщикам, которые купили билет на матч «Мариуполь» - «Динамо» и не захотят посмотреть игру легенд украинского футбола обратиться в кассы стадиона или спорткомплекса «Ильичевец» и сдать билеты.

По его словам, на сегодняшний день продано около 9000 билетов, а стадион вмещает 12000 зрителей.

В составе легенд сборной Украины на поле выйдут Виталий Рева, Святослав Сирота, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Александр Венглинский, Андрей Оксимец, Андрей Воробей, Виталий Самойлов, Андрей Донец, Виктор Мороз, Сергей Ковалец, Юрий Максимов. Главным тренером сборной будет Анатолий Демьяненко.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.

Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.

Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).

Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.

17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.

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