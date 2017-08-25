На КПВВ в Донецкой области за взятку задержали гражданина Турции. Новости

На КПВВ в Донецкой области за взятку задержали гражданина Турции

25.08.17 21:35slavdelo.dn.uaНовости

Фото Госпогранслужбы

Пограничникам на КПВВ «Новотроицкое» дважды предлагали взятку. Об этом на своей странице в Facebook  сообщилапресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Так, в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» гражданин Турции, предлагал пограничникам 500 гривен, чтобы те не уведомляли о превышении им срока пребывания в Украине. Мужчина двигался по маршруту Донецк-Одесса.

Кроме того, в том же контрольном пункте пограничникам хотел дать взятку гражданин Украины. Мужчина предлагал 100 гривен за беспрепятственный пропуск.

Нарушителей передали сотрудникам полиции. 

 

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