На КПВВ в Донецкой области за взятку задержали гражданина Турции. Новости

Пограничникам на КПВВ «Новотроицкое» дважды предлагали взятку. Об этом на своей странице в Facebook сообщилапресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Так, в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» гражданин Турции, предлагал пограничникам 500 гривен, чтобы те не уведомляли о превышении им срока пребывания в Украине. Мужчина двигался по маршруту Донецк-Одесса.

Кроме того, в том же контрольном пункте пограничникам хотел дать взятку гражданин Украины. Мужчина предлагал 100 гривен за беспрепятственный пропуск.

Нарушителей передали сотрудникам полиции.