В Донецке ограничат движение транспорта. Главная

В Донецке 26 августа будет ограничено движение транспорта. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает «МВД ДНР».

«В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дню шахтера, в Донецке будет временно ограничено движение транспорта. 26 августа с 17:00 ч и до окончания праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта в центральной части Донецка по ул. 75-летия ФК «Шахтер»: от пр. Мира до ул. Байдукова», – говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств рекомендуют заранее выбрать альтернативный маршрут движения.

Напомним, в Донецке и контролируемой «ДНР» части Донецкой области на время празднования Дня шахтера и Дня города комендантский час отменен не будет.