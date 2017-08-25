Пограничники на КПВВ «Новотроицкое» не пропускают семью с ребенком. Новости

Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» дважды сегодня, 25 августа, пытались пересечь двое граждан Украины с внучкой 2008 года рождения, следующие маршруту Мариуполь-Донецк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«У них отсутствует согласие отца на вывоз ребенка. В наличии свидетельство о смерти отца, однако оно выдано органом так называемой "ДНР". И подобные "документы" силы не имеют, ведь выдаются преступной фиктивной властью непризнанной республики», – написала она и порекомендовала «быть внимательнее к документальным вопросам, ведь закрепленные печатями так называемой "ДНР" бумажки, по сути, так и остаются просто бумажками».

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