В Макеевке в ДТП пострадало двое детей. Новости

В Макеевке (Донецкая обл.) на пересечении проспекта 250-летия Донбасса с ул. Вяземского водитель совершил наезд на подростка. Об этом сообщает пресс-служба «ОГАИ Макеевки».

Как отмечается, водитель автомобиля «Cadillac Escalade» при проезде пешеходного перехода в районе ТЦ «Галактика» не обеспечил безопасность дорожного движения и совершил наезд на 15-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате автоаварии подросток от полученных травм скончался в больнице.

Также в ДТП травмирована 5-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21093». Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта 250-летия Донбасса с ул. Панченко. Водитель автомобиля «ЗАЗ-ТГ 698» на регулируемом перекрестке при выполнении левого поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ-21093» и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии ребенок с травмами был доставлен в больницу.