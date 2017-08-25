В серой зоне на Луганщине село осталось без газоснабжения. Новости

В прифронтовом Крымском (Луганская обл.) со страхом ждут изменения сезона. В результате артобстрела боевиками село осталось без газа еще в начале июня, передает «5 канал».

Снаряд попал прямо в газопровод, который обеспечивал энергоносителем людей по обе стороны линии разграничения. НВФ позволили отремонтировать только ту ветку, которая идет на неподконтрольную территорию. Разрешения же, чтобы починить весь газопровод, не дают.

Жители прифронтовых сел возмущены. «О чем они думают? Как люди будут жить зимой. На собрании крестьяне требуют у главы военно-гражданской администрации оккупированные села тоже оставить без газа», - говорит житель Крымского Алексей.

Он не сдерживает эмоций: «Там есть задвижка - отключите Луганск! Пооставляйте там все без газа! Они сами приползут. Скажут - мы все сделали, включайте!», - говорит он.

Поселковый голова утверждает, что выключить газ для неконтролируемых территорий не может. Зато пытается его вернуть в Крымское, но пока готов только проект построения альтернативной ветви газопровода в обход неподконтрольной территории.

Областные чиновники обещают, что зимой крестьян без топлива не оставят.