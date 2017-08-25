Введение миротворцев ООН на Донбасс блокирует Россия, – Пристайко. Новости

Ведение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия, заявил в эфире «Радио Свобода» первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны в Донбассе.

«Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы примем, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса – прим.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем кто это блокирует – та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков», – заявил Пристайко.

Напомним, экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук считает, что при отправке миротворческой миссии на Донбасс нужно учитывать несколько факторов.

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