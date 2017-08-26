Дети умершего, который не заработал пенсию, получат помощь от государства. Новости

Правительство урегулировало вопрос назначения государственной социальной помощи детям умершего кормильца, который при жизни не получил права на пенсию, передает «ЛІГА. Закон».

Государственная социальная помощь может быть назначена лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, детям в возрасте до 18 лет (учащимся - до 23 лет) в случае смерти одного из родителей, который не получил право на пенсию.

Определены условия назначения государственной социальной помощи и период, на который ее назначают. Помощь на каждого ребенка независимо от дохода семьи устанавливается в размере:

150 % - на трех и более детей умершего кормильца;

120 % - на двух детей умершего кормильца;

100 % - лицам с инвалидностью I группы, женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», на одного ребенка умершего кормильца.

Соответствующие изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам и государственного социального пособия по уходу внесены постановлением Кабмина от 18 августа 2017 года № 611.

Постановление принято во исполнение Закона № 1836-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления помощи детям умершего кормильца».