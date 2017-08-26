В Днепре умер парень, раненный в Авдеевке во время обстрела 13 мая. Новости

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова 25 августа умер 27-летний Артем Чураков, получивший ранения 13 мая, во время обстрела жилых кварталов Авдеевки из артиллерии. Это произошло 25 августа в 6-30. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Гуманитарного миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он напомнил: в тот день от прилета 122-х миллиметрового снаряда в дом № 53 по ул. Пионерская (Сапронова) погибли четверо мирных жителей - Мария Дика, Елена Асланова, Ольга Курочкина и Олег Борисенко.

Двое маленьких детей Женя (7 лет) и Саша (4 года) остались сиротами, родители погибли у них на глазах. Также сиротой остался девятнадцатилетний сын Ольги и Олега, который на тот момент находился в Донецке.

Артем - сын погибшей в тот день Елены Аслановой и старший брат семилетней Жени, которая стала сиротой. Силами санавиацации доставлен в Днепр, в больницу им. Мечникова.

По словам Евгения Каплина, хирурги были шокированы: такого количества металла в голове они не видели еще никогда.

«Парень был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи более трех месяцев боролись за жизнь Артема. Через некоторое время, он пошел на поправку, встретил в палате свои 27 лет. И вот сегодня его не стало», – написал Евгений Каплин.

Он также написал, что для выжившей сестры парня и ее опекуна приобрели дом в Славянске. Сейчас идет сбор денег, что окончательно за него рассчитаться. «Общими усилиями добрых людей, команды цервки Добрая весть им удалось собрать часть денег на покупку дома в Славянске, чтобы перевести ребенка из небезопасной зоны. Сегодня они переезжали в новый дом. Однако сумма собрана не вся, нужна помощь и на покупку дома и на обустройство на новом месте и на погребение и транспортировку парня», – написал Евгений Каплин.