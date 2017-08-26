Сводка из зоны АТО за 26 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Первые сутки "школьного перемирия" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно. Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций», – говорится в сообщении.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны с 17.00 и на протяжении нескольких часов НВФ вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, они выпустили по позициям ВСУ 10 мин калибра 120-мм. Силы АТО ответили огнем в ответ. В результате огневого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.

На мариупольском направлении НВФ стрелковым оружием пытались спровоцировать военных ВСУ на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

На луганском направлении НВФ почти полностью придерживались режима прекращения. Здесь за сутки только один раз они не прицельно использовали оружие неподалеку Малинового.

Представители «ЛНР» заявили о восьми обстрелах своих позиций со стороны ВСУ. Они утверждают, что обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Березовское и Паньковка, железнодорожной станции Марьевка. Огонь велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

«Активизировалась работа снайперов противника», – говорится в сообщении.

Представители «ДНР» на данный момент о количестве обстрелов не сообщают.