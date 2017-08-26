Ситуация в пунктах пропуска утром 26 августа. Новости

Сегодня утром, 26 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,7 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорск» - 7210 человек и 1055 транспортных средств;

«Марьинка» - 8380 человек и 1895 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6145 человек и 1415 транспортных средств;

«Гнутово» - 2610 человек и 640 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8375 человек.

Сегодня, 26 августа, утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 15/70

«Марьинка» - 50/70;

«Новотроицкое» - 10/40;

«Гнутово» - 0/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор: «8:22. Из Курахово на Донецк между посадками очередь».

КПВВ «Новотроицкое»:

Любовь: «8:59. На Еленовке машин 70. Движение слабое. За полчаса не сдвинулись с места»

О ситуации на других КПВВ очевидцы не сообщают. В основном на данный момент собирающиеся пересекать линию разграничения задают вопросы об обстановке и наличии очередей: пешеходной, льготной и автомобильной.