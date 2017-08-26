«ДНР» рассказала ОБСЕ о «ДРГ» у Верхнешироковского. Новости

Представители «ДНР» препятствуют патрулированию Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ у Верхнешироковского. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

Так, 23 августа невооруженный член «ДНР» на блокпосте «ДНР» к западу от с. Верхнешироковское (бывшее с. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) потребовал от наблюдателей предоставить план патрулирования, а когда они отказались сделать это, не позволил патрулю СММ проехать.

24 августа вооруженный член «ДНР» на блокпосте «ДНР» к западу от Верхнешироковского не разрешил патрулю СММ проехать, ссылаясь на то, что невозможно гарантировать безопасность наблюдателей, так как в районе действует «диверсионно-разведывательная группа».

Кроме того, 23 августа патруль СММ не смог попасть на место размещения отведенного тяжелого вооружения «ДНР», так как ворота были закрыты, а охранников, которые могли бы их открыть, на месте не было.

Об инцидентах Миссия проинформировала об этом Совместный центр координации и контроля (СЦКК).

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