В Донецкой области составляются карты минных полей. Новости

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 24 августа возле подконтрольного правительству пос. Ближнее (48 км к юго-западу от Донецка) видели транспортное средство с эмблемой международной организации по разминированию, припаркованное на обочине дороги, соединяющей поселок с автодорогой Н20. Об этом говорится в сообщении Миссии.
Кроме того, они увидели красные колышки, установленные в землю на равном удалении друг от друга вдоль края дороги. «Это дало основание полагать, что там проводилось работы по составлению карты минных полей или извлечения мин», – говорится в сообщении.
Также СММ продолжала фиксировать наличие знаков, предупреждающих о минной опасности. 22 августа примерно в 3,4 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Новоигнатовка (40 км к югу от Донецка) наблюдатели впервые увидели на дереве белый лист бумаги в канцелярском файле с распечатанной надписью «Мины» на русском языке. 23 августа на западной окраине подконтрольного «ЛНР» с. Лиман (12 км к северо-западу от Луганска), примерно в 30 м от северной обочины дороги команда Миссии видела площадку размером 20х25 м, огражденную знаками с надписями «Мины!» на русском языке.
Напомним, представители неправительственной организации The HALO Trust приступили к гуманитарному разминированию на востоке Украины в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово – Мариупольского района и Мирный – Волновахского района Донецкой области. Красными колышками они отмечают проверенную территорию или территорию на которой проводят работы.
HALO Trust – британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. HALO является аббревиатурой от Hazardous Area Life-Support organization (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах).
На Украине на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей работы ведутся с 2015 года. Выполняемая деятельность: разведка опасных территорий, очистка опасных территорий, противоминное обучение, оценка социально-экономической угрозы влияния мин и взрывоопасных предметов на мирное население.
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