Российские пограничники рассказали об отношении к «паспортам ДНР». Новости

Житель Донецка Владислав Русанов пожаловался на недоброжелательное отношение российских пограничников к «паспортам ДНР».

«Кстати, меня вчера погранец хитро подколол. Читает "миграционку", говорит - нет такого гражданства "ДНР". Я спрашиваю – паспорт есть, а гражданства нет. так выходит? Улыбается. Говорит – мы ваши документы просто терпим», – написал он на своей странице в Facebook.

При этом в комментариях сторонники «ДНР» возмущены словами пограничника и требуют его наказать. Хотя и признают:

«для РФ ЛДНР - территория Украины, а все события – гражданская война. Это официальная неоднократно озвученная руководством России позиция. Документы признаются по гуманитарным причинам»;

«Если по бюрократии, то структура данных такова: Украина–ДНР, то есть для баз данных паспорт ДНР это такой вид украинского документа. Этот трюк позволяет не попадать, например, банкам и авиакомпаниям под западные санкции. Это раз. Два. РФ не признавала ДНР и не устанавливала ДО»;

«Не, ну если по уму – Россия ЛДНР не признает де юре. А де факто документы признает. Так что с точки зрения буквы закона погранец прав. Другое дело, что "терпим" – это, безусловно, его личная трактовка ситуации».

Напомним, в «ДНР» заявили, что более 100 тыс. дончан получили «паспорт ДНР» с момента начала выдачи (16 марта 2016 года) «документов»