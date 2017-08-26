В «ДНР» заявили об обстреле Спартака. Новости

Село Спартак (НКТ*, Ясиноватский район, Донецкая обл.) попало под обстрел. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил и.о. «главы городской администрации» Олег Моргун, передают интернет-ресурсы НКТ*.

В обстреле он обвинил ВСУ. «Вчера вечером, около 18:00, украинская армия обстреляла село Спартак, в результате сгорел дом по улице Чапаева,102», – сказал Моргун.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.

При этом представители «ДНР» заявили, что украинская армия за минувшие сутки 29 раз нарушила режим прекращения огня. «За прошедшие сутки ВС Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня», – говорится в сообщении.

По данным «ДНР», под огонь попали 13 прифронтовых населенных пунктов. При обстрелах применялись танковые орудия, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших уточняется.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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