Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине. Главная

В Ватикане заявили, что президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин несет ответственность за мир в Украине. Об этом сообщает «Deutsche Welle».

После визита в РФ госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира. «Россия "несет большую ответственность за развитие мира"», - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, Паролин отметил что украинский вопрос вызывает «значительную обеспокоенность» в Ватикане. «Прежде всего Святой Престол настаивает на решении гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы для Украины. Одной из тем является освобождение заключенных», - заявил он.

Паролин отметил, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми остальными, и что именно об этом шла речь на встрече Паролина с президентом РФ, которая, по его словам, прошла конструктивно.

Прокомментировал кардинал и встречу с патриархом РПЦ Кириллом и заявил о «новой атмосфере между русской православной и католической церквями».