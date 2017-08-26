На Луганщине военные отстраивают взорванный мост (Фото). Новости

Украинские военные отстраивают автомобильный мост, который незаконные вооруженные формирования взорвали в июне 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, сразу после разрушения военные установили вместо моста временные металлические конструкции, по которыми передвигались местные жители, волонтеры, военные и наблюдатели ОБСЕ. Теперь мост строят заново.

«Дорога из Попасной на поселок Троицкое, а дальше на Мироновское и Луганское. Взорванный в 15 году обдроченцами автомобильный мост сейчас заново отстраивают наши военные. После подрыва летом 15-го, военные в течение нескольких дней установили временные металлические конструкции, по которым 2 года передвинались местное население, военные, волонтеры, да и миссия ОБСЕ им тоже пользовалась», - написал он и опубликовал фото работ.

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