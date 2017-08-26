В России заинтересовались состоянием здоровья пленного Агеева. Новости

Украина представила ответ на запрос по задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву. Об этом сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости Украина» .

Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Валерии Лутковской обращение по задержанному в Украине Агееву. Офис омбудсмена Украины пообещал на него отреагировать.

Позднее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что Москалькова просила установить местонахождение Агеева и узнать, есть ли жалобы на условия содержания и по оказанию медицинской помощи. Чаплыга заявил, что «жалоб от него никаких не поступало» и «собственно, это мы и ответили официально».

«Я получила ответ из Украины по Агееву, где моя коллега Лутковская сообщает, что она посетила Агеева, он находится в Луганской области, его 22 июля посетила мама, состояние его здоровья нормальное, за медицинской помощью он не обращался», – сказала Москалькова.

Напомним, 25 июня в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Отмечалось, что среди пленных находится также представитель РФ из Алтайского края. Позже стало известно, что задержанным был Виктор Агеев.

При этом Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. В российском ведомстве утверждали, что он был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

В ответ на это глава Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что до вооруженного конфликта на Донбассе российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Мать Виктора Агеева обратилась к российским политикам и попросила помощи в освобождении ее сына. «Прошу оказать содействие в освобождении моего сына, Агеева Виктора Александровича, 1995 г.р., который уехал 18 марта, с его слов, по контракту служить в г. Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с частотой раз в неделю. Последний раз звонил 30 мая с номера <...>. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт. Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ №866 от 4.05.2017 г.», – написала в своем обращении Агеева.

«ЛНР» включила Виктора Агеева в список на обмен пленными.

Как сообщалось, мать взятого в плен на Луганщине российского военного Виктора Агеева просит президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына. Соответствующее видеообращение разместила российская «Новая газета».

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