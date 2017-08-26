Пограничников на КПВВ «Новотроицкое» пытались подкупить за 500 рублей. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» пограничникам пытались дать взятку за беспрепятственный проезд. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Она отметила, что гражданин Украины 1976 года рождения следовал на выезд по маршруту Донецк — Мариуполь. Он предложил пограничникам неправомерную выгоду в размере 500 российских рублей за беспрепятственный пропуск.

Данный гражданин передан представителям Волновахского отделения полиции для принятия правового решения.

При этом в сообщении не указывается за что именно нарушитель хотел дать взятку.

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