В Донецке День города отмечают выставкой коммунальных и полицейских машин (Фото). Новости

В Донецке сегодня, 26 августа, на пл. Ленина открылась выставка дорожно-строительной и коммунальной техники, а также машин городских служб, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Как отмечается, выставка приурочена к Дню города и Дню шахтера. «Здесь экспонировано 32 единицы техники, в их числе и раритетные модели, которым более 30 лет: автомобиль милиции, пожарная машина и мотоцикл «СПРУТ-1». На данный момент они хранятся в гаражах оперативных служб, как музейные экспонаты», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20:00. Завтра она также будет работать на протяжении всего дня.

Стоит отметить, что все образцы техники были закуплены коммунальными службами до 2014 года.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория