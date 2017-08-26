Краматорску дадут денег на лекарства. Новости

Краматорску (Донецкая обл.) выделят дополнительный 1 млн. гривен на реализацию государственной программы «Доступные лекарства». Дополнительные деньги обещают дать в связи с расширением перечня медикаментов, которые по льготной рецептуре можно взять в аптеке по программе «Доступные лекарства».
По словам начальника горздрава Валерии Мельник, аптеки города, которые принимают участие в этой программе, охотно идут на сотрудничество. Единственная проблема – отсутствие в достаточном количестве необходимых медикаментов из списка. Такое происходит из-за отсутствия в Донецкой области оптовиков.
Лекарства приходится брать у оптовых фирм в Харьковской и Днепропетровской областях, которые в первую очередь снабжают свои аптеки. В Донецкую область поступают уже остатки.
Источник: Восточный проект
Читайте также:
- «Доступные лекарства» в Краматорске: аптек все больше, лекарств – меньше
- Краматорск: перечень аптек с «доступными лекарствами»
- «Доступные лекарства» в Мариуполе: Из 40 тыс. рецептов отоварено менее половины
- На Луганщине медики выписывают бесплатные рецепты прямо на улице (Фото)
- «Доступные лекарства» на Луганщине – 59 тыс. рецептов на более чем 2 млн грн.
Комментарии