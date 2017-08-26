Краматорску дадут денег на лекарства. Новости

Краматорску (Донецкая обл.) выделят дополнительный 1 млн. гривен на реализацию государственной программы «Доступные лекарства». Дополнительные деньги обещают дать в связи с расширением перечня медикаментов, которые по льготной рецептуре можно взять в аптеке по программе «Доступные лекарства».

По словам начальника горздрава Валерии Мельник, аптеки города, которые принимают участие в этой программе, охотно идут на сотрудничество. Единственная проблема – отсутствие в достаточном количестве необходимых медикаментов из списка. Такое происходит из-за отсутствия в Донецкой области оптовиков.

Лекарства приходится брать у оптовых фирм в Харьковской и Днепропетровской областях, которые в первую очередь снабжают свои аптеки. В Донецкую область поступают уже остатки.

Источник: Восточный проект

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