Ситуация в пунктах пропуска днем 26 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «11:30. Только что с ДНР таможни. Пешая очередь в сторону Украины в среднем на часа 1,5. На нулевом украинском очередь на 2 автобуса. Автоочередь на Украину начинается недалеко от рынка в Никитовке»;

Николай: «11:45. Машин на паспортный - очередь м 700! Движение есть за час м 100! До пешей еще не добрались»;

Сергей: «12:32. Приехал из Артема на Майорск в 3-30 (ехал из Харькова) До 5-30 продавалы фаршировали передок. Бусы до 4-30, потом еще подъезжали. Из очереди мало кто лукался. Только ЛНРы и бабковозов пару. В общем в Горловку из Никитовки без всяких покупок мест и пропусков заехал в 7:25. Вывод: очередь была не маленькая, но мы стоим долго потому что идем на поводу у продавал! Еще на Никитовке авто на 7:20 до 2-го поворота льготы 20 пеших человек 30-35»;

Николай: «12:34. На Артемовск 2 часа стою на метров 200 продвинулись! Еще льготы с десяток машин»;

Елена: «13:17. Муж прошел все посты за 3 часа с 9:30 и в 12:40 уехал из Майорска до Константиновки».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «11:37. В сторону Донецка час назад было пусто, пеших тоже не было»;

Сережа: «11:40. Из Донецка в сторону Курахово на нуле машин 30, на основном 75, смена хорошая пропускают быстро»;

Алексей: «12:40. Очереди нет в обе стороны».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алена: «10:39. Не больше 100 машин. Движение очень слабое».

КПВВ «Гнутово»:

Леонид: «13:30 Пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» не сообщается.

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