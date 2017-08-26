За август на линии разграничения сгорело не меньше 220 домов, – «Пролиска». Новости

На сегодня по приблизительным оценкам за август в Донецкой области сгорело не менее 220 домов мирных жителей. Об этом «Громадському радио» сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Мы сейчас как раз сводим эту статистику. К счастью, последние несколько дней на Донбассе наблюдалось похолодание и дождливая погода. 23 числа мы были в Жованке. И, слава Богу, в этот день пошел ливень, мы промокли, но очень радовались, потому что дождь помог затушить догорающие дома в некоторых населенных пунктах», – сказал он

Он напомнил, что с начала месяца в регионе был пятый, самый высокий, уровень пожароопасности. «Ребята из ГСЧС не справлялись с вызовами, по некоторым населенным пунктам мы постоянно были на связи с замами губернаторов и с ГСЧС. Все осложнялось тем, что ряд населенных пунктов, в которых горели дома, расположены на первой линии (либо в первых зонах, либо на самой передней линии), куда ограничен доступ гражданских, в том числе пожарных машин, поэтому техника не могла проехать», – пояснил он.

По его словам, в начале августа в поселке Луганское Донецкой области и поселке Красный Пахарь дома загорелась после обстрела позиций ВСУ за пределами населенного пункта. Сначала трава загорелась, потом огонь начал перекидываться на населенные пункты.

По его мнению, на 90% августовские пожары на линии разграничения связаны с обстрелами, применением трассирующих пуль, которые способны зажигать сухую траву, либо с горячими осколками. «В большинстве населенных пунктов, где мы слышали информацию о пожарах, это было связано. Сначала была перестрелка, затем горел сухостой, огонь перекидывался на населенный пункт. Была информация по одному населенному пункту в районе Новолуганского, что фермеры подожгли стерню на поле и огонь добрался до Новолуганского. Там тоже горело несколько домов. Насколько мне известно, по этому факту есть уголовное производство и полиция пытается доказать вину фермеров», – сказал Каплин.

Также он отметил, что впервые за три года пожарные выезжали на тушение домов на линию разграничения.

Кроме того, Каплин констатировал, что на сегодняшний день нет органа, который уполномоченный выдавать акты о разрушенности, непригодности жилья в Песках и Опытном, наиболее пострадавшим от пожаров и обстрелов. «На сегодня ситуация по Пескам, по Опытному такая, что даже те люди, у которых жилье было повреждено из-за пожара, обстрелов не получили ни одного акта, что жилье разрушено», – подчеркнул он.

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