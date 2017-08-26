Полиция ищет вандалов, разбивших памятник нацгвардейцам на Донетчине. Новости

Правоохранители Донецкой области открыли уголовное производство по факту повреждения памятника бойцам батальона им. генерала Кульчицкого. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что 24 августа на трассе между Славянском и Бахмутом был поврежден памятник воинам Нацгвардии, которые погибли на месте в аварии в январе 2015 года.

По этому делу было открыто уголовное производство по ч. 1 ст.296 - хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и ищут нарушителей.

Напомним, 5 января 2015 на автодороге в Бахмутском (тогда Артемовском) районе погибли 13 бойцов батальона им. генерала Кульчицкого, которые ехали на ротацию.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 августа, неизвестные повредили памятный знак погибшим. Также в Родинском (Донецкая обл.) сожгли могилу бойца АТО.