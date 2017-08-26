В ОБСЕ рассказали, как у КПВВ подорвались две пенсионерки. Главная

Две пожилые женщины получили ранения в результате взрыва в лесополосе. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Медработники больницы подконтрольного правительству г. Волноваха (53 км к югу от Донецка) сообщили наблюдателям, что две женщины – 60 лет из Донецка и 56 лет из подконтрольного «ДНР» г. Харцызск (26 км к востоку от Донецка) – были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству пос. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка)», – говорится в сообщении.

По словам медперсонала, женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.

Они сообщили, что вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени. Медработники сообщили, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу. Медперсонал также отметил, что состояние обоих женщин удовлетворительное.