В Донецкой области за три дня задержали 14 участников НВФ. Новости

В Донецкой области правоохранители задержали бывших участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Только за трое суток на блокпостах региона и патрульными нарядами были задержаны 14 участников незаконных вооруженных формирований, 2 разыскиваемых преступника, изъяты боеприпасы (граната РГД-5) и наркотики, выявлено 2 нелегальных мигрантов.

Кроме того, сработала система интеллектуального наблюдения — камеры зафиксировали автомобиль, госномер которой находился в розыске и дали сигнал тревоги. Авто было мгновенно остановлено для проверки.

При этом в полиции напомнили, что в связи с праздниками будут работать в усиленном варианте до 28 августа.