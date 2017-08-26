Захарченко присвоил Донецку звание «города-героя». Новости

Сегодня, 26 августа, руководитель «ДНР» Александр Захарченко заявил, что присвоил Донецку «звание» «город-герой», передают интернет-ресурсы НКТ*.

О присвоении «звания» он заявил в ходе заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

«Заслуженные тут в первую очередь люди, душа донецкая, гордая, цельная», – добавил он.

Также вчера он присвоил «город-герой» Горловке. По его словам, в Горловке «живут особенные люди, умеющие воевать и работать».

Напомним, сегодня в Донецке проходит выставка дорожно-строительной и коммунальной техники, а также машин городских служб.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория