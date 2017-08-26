Штепа боится не дожить до приговора. Новости

В Ленинском районном суде Харькова в День независимости Украины состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом сообщает УНН.

На заседании коллегия судей продолжила допрос свидетелей обвинения. Говорили об апрельских событиях 2014 года, но Неля Штепа пожаловалась на ухудшение здоровья.

«Я сижу в СИЗО более трех лет. У меня ухудшилось самочувствие, появился сахарный диабет, постоянно скачет давление. Если я и дальше буду находиться в СИЗО, я могу просто не услышать приговор», – заявила экс-мэр Славянска.

Экс-мэру Славянска Нели Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Всех свидетелей обвинения суд не успел допросить. Следующее заседание назначили на 19 сентября.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду.

2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.