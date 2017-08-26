На востоке Украины только 43% жителей хотят независимости, – опрос. Главная

За прошлый год поддержка независимости Украины среди населения усилилась. Таковы данные опроса Киевского международного центра социологии (КМИС).

По результатам нынешнего опроса, если бы референдум о независимости Украины проходил в мае 2017 года, за акт о независимости проголосовали бы 70% жителей Украины, против – 8%, и 22% – не определились, или не стали бы участвовать в референдуме.

То есть, если бы референдум о независимости Украины проводился в мае 2017 года, и те, кто не определился, как голосовать, как правило, не пришли бы на референдум, в этом референдуме приняли бы участие 78% населения, и 90% из них проголосовали бы за акт о независимости, 10% – против.

За прошлый год поддержка независимости Украины немного усилилась: доля тех, кто проголосовал бы за акт о независимости, увеличилась с 64% населения в мае 2016 году до 70% в мае 2017 года (или с 87% до 90% тех, кто принял бы участие в голосовании).

По данным опроса, во всех регионах доля тех, кто в случае референдума проголосовал бы за независимость Украины, существенно превышает долю тех, кто проголосовал бы против:

в западных областях 87% населения высказались за независимость, 2% - против, 10% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме;

в центре 72% населения были готовы проголосовать за независимость, 9% - против, 19% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме;

на юге Украины 63% населения были готовы проголосовать за независимость, 13% - против, 24% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме;

на востоке 43% населения в случае референдума проголосовали бы за, 7% - против независимости, 50% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме.

С 19 по 28 мая 2017 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.