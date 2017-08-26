ВСУ оставили за собой право открывать огонь во время перемирия, – ОБСЕ. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ получила письмо от украинской стороны в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в котором сообщалось, что командирам отданы приказы, запрещающие применение любого вооружения начиная с 25 августа 2017 года. Об этом говорится в отчете миссии.

При этом отмечается, что за украинскими военными, согласно письма, сохраняется «право открывать ответный огонь в случае реальной угрозы жизни военнослужащих и гражданского населения, а также попыток изменить линию соприкосновения».

СЦКК не предоставил Миссии информацию о получении подобных приказов вооруженными формированиями в неподконтрольных правительству районах.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.

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