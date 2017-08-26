«Шахтер» открыл продажу билетов на домашние матчи в Лиге чемпионов. Новости

Сегодня, 26 августа, стартовала продажа билетов на домашние поединки «Шахтера» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Домашние матчи самого престижного клубного турнира Европы команда Паулу Фонсеки проведет на ОСК «Металлист» в Харькове. Реализация билетов пройдет в несколько этапов. Приоритетное право покупки получат владельцы абонементов и карт Fan ID. Минимальная цена тикетов определена в 70 гривен.

Итак, как купить билет на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов»

1-й этап (26–27 августа). Владельцы абонементов – 2017/18 смогут приобрести билеты на игры с «Наполи» и «Фейеноордом» или до 4 «пакетов Лиги чемпионов».

2-й этап (28–29 августа). Владельцы Fan ID вправе купить 2 билета на матчи с «Наполи» и «Фейеноордом» или не более 2 «пакетов ЛЧ» в том случае, если:

- посетили 3 встречи Премьер-лиги сезона-2017/18;

- посетили 1 или 2 игры чемпионата и приобрели билет на поединок «Шахтер» – "Заря".

3-й этап (30 августа – 2 сентября). При условии покупки билета на матч с «Зарей» болельщики смогут приобрести билеты на игры с «Наполи» и «Фейеноордом» или не более 2 «пакетов ЛЧ».

4-й этап (с 3 сентября). Свободная продажа в случае наличия билетов и онлайн-продажа на поединок «Шахтер» – «Наполи» на shakhtar.com.

Зарегистрированные болельщики получат СМС со специальным кодом. Для приобретения «пакета ЛЧ» или билетов необходимо предъявить удостоверение личности и СМС-код в кассах ОСК «Металлист».

В сезоне-2017/18 ФК «Шахтер» внедряет систему динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 044 498 13 88 или по электронной почте tickets.support@shakhtar.com.

Контактный номер для желающих приобрести билеты категорий Shakhtar Lounge и Club 1936 – 067 620 14 59, Sky Box – 067 620 40 11.

Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных. В праздники и выходные график остается прежним.