Оружие США сделает для Москвы более затратной ее агрессию в Украине, - Хербст. Новости

Предоставление Украине Вашингтоном оборонной летальной оружия повысит цену, которую Кремль платит за свою агрессию, и будет побуждать его к поиску мира. Такое мнение высказал директор Евразийского центра «Атлантического совета» (Atlantic Council), бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью «Deutsche Welle».

«Я считаю, что предоставление оружия Киеву было бы очень умным шагом со стороны США. Оружие, о котором идет речь, – летальное оружие оборонного характера – это оружие, которое не очень поможет Украине в ее наступательных действиях. Зато она сделает для Москвы более затратным продолжение ее агрессии, захвата дополнительных территорий в Украине», – сказал он.

Экс-посол подчеркнул, что в Украине не было ни одного дня, когда бы по-настоящему действовал режим прекращения огня, даже после достижения Минских договоренностей в середине февраля 2015 года, и с тех пор «Москва захватила большую площадь украинской территории».

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для решения США предоставить Украине летальное оружие оборонного характера, включая противотанковые ракетные комплексы, эксперт отметил: «Я считаю, что есть реальный шанс для того, чтобы это случилось. Думаю, что все советники президента по вопросам национальной безопасности поддерживают это решение. Но на это должен согласиться лично президент США».

Он также выразил убеждение, что визит министра обороны США Джеймса Меттиса в Украину будет способствовать активизации сотрудничества в сферах обороны и безопасности.

При этом Хербст положительно оценивает и встречу спецпредставителя США относительно Украины Курта Волкера с представителем России Владиславом Сурковым, которая состоялась на этой неделе в Минске. «Я подозреваю, что во время этих переговоров россияне изучат какие-то реальные предложения, которые могут привести к установлению настоящего мира и сохранят украинский суверенитет на Донбассе. И если Москва будет осознавать, что стоимость ее агрессии в Украине для нее будет расти – благодаря санкциям, благодаря поставкам оружия в Украину – она будет более склонной предложить реальное разрешение конфликта на Донбассе. И канал коммуникации Волкер-Сурков будет площадкой для этих переговоров», – считает эксперт.

Он также подчеркнул, что эти переговоры происходят в рамках, которые определены «нормандским форматом», «и это хорошо и очень логично».

Хербст подчеркнул, что поскольку администрация Трампа рассматривает увеличение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, перспектива дальнейшего роста цены за агрессию для Кремля является очевидной. «И, конечно, тот факт, что украинский народ отважно бьется против российской агрессии, также поднял эту цену, и это является важнейшим фактором. На каком-то этапе ответственные за принятие решений в Москве осознают, что их политика в Украине, политика войны и агрессии является ошибочной. И тогда они изменят ее. Я думаю, что если США и Евросоюз будут осуществлять более решительную политику, то тогда этот день наступит быстрее», – отметил он.

Ранее сообщалось, что, как заявил Джеймса Мэттис, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины.

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