Полицейские в Константиновке спасая человека застрелили собаку. Новости

Полицейские Константиновки (Донецкая обл.) применили оружие для обезвреживания животного, которое представляло опасность для людей. Об этом сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области.

Собака породы алабай бросалась на медиков «Скорой помощи» и владелицу жилья и не давала им попасть внутрь, чтобы оказать помощь хозяину, который, по словам жены, подвергся нападению животного. Женщина вернулась домой, успела увидеть внутри своего мужа, который лежал без сознания, однако ей пришлось спасаться бегством, потому что ее атаковал собственный пес. Бригада медиков, прибывшая на вызов, также не смогла подойти к мужчине. Тогда на место были вызваны правоохранители, зверь бросился и на них.

Полицейские на основании ст. 46 Закона «О Национальной полиции» использовали оружие для обезвреживания животного, представлявшего опасность для людей. «В доме правоохранители увидели труп мужчины и еще одной собаки. Животное было загрызено, однако на теле человека повреждений насильственного характера не было. По предварительным выводам судмедэксперта, 58-летний мужчина скончался в результате сердечного приступа», - говорится в сообщении.

После тщательного осмотра места происшествия полицейские установили, что алабай бросился на вторую собаку, между животными началась драка, в ходе которой агрессивный нападающий загрыз овчарку до смерти. В это время хозяин пытался разнять воспитанников, но сердце не выдержало.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «естественная смерть».