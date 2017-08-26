В Донецкой области регистрируется только каждый третий случай насилия в семье. Главная

В Святогорске (Донецкая обл.) состоялся тренинг для полицейских, на котором правоохранителей учили сотрудничать с громадами и противостоять гендерному и домашнему насилию. Финансирование проекта взяло на себе правительство Нидерландов в рамках программы ПРООН.
В минувшем году, согласно данным МВД, в Украине были зафиксировано 127 478 сообщений о насилии в семье. Непосредственно в Донецкой области таких случаев было 4397. При этом 80% из них совершалось в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле, говорят участники проекта, эта цифра значительно больше – по статистике, регистрируется лишь каждый третий случай гендерного и семейного насилия.
Тренинги для местных полицейских проводили канадские коллеги и сотрудники ПРООН. Главный посыл, который они пытались донести, – полицейские должны добиться доверия граждан. За этими словами – настоящая смена философии и подходов к работе.
Длительное время правоохранители в Украине воспринимались исключительно как карательный орган. Поэтому с проблемами семейного насилия к ним старались не обращаться. В то же время, проблема оставалась, росла, а в условиях военного конфликта и повышенного уровня стресса вышла на новый уровень.
«Недопустимость насилия и безусловность противодействия ему со стороны полиции - вот чего ждет общество от правоохранителей и этого же мы хотим добиться при помощи наших занятий», – рассказала один из тренеров Елена Осипенко.
Источник: ТВ Плюс
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