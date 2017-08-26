ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участках разведения сил и средств. Новости

Специальная мониторинговая миссия «СММ) ОБСЕ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах Станицы Луганской (16 км к северо-востоку от Луганска), Золотого (60 км к западу от Луганска) и Петровского (41 км к югу от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

При этом отмечается, что наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг.

«Поздно вечером 22 и в ночь с 22 на 23 августа камера СММ в подконтрольной правительству Станице Луганской записала (в хронологической последовательности) 2 взрыва неопределенного происхождения, 2 взрыва, оцененные как выстрелы из миномета, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 взрыв, оцененный как выстрел из миномета, 4 взрыва, оцененные как разрывы минометных мин, 10 взрывов неопределенного происхождения и 2 взрыва, оцененные как разрывы минометных мин, – все на расстоянии 2­–4 км в секторе с северо-северо-востока до юго-юго-востока (по оценке, за пределами участка разведения)», – говорится в сообщении.

Кроме того, рано утром 23 августа, пребывая в восточной части Станицы Луганской, команда Миссии слышала 4 выстрела из стрелкового оружия, а также она видела 4 взрыва, оцененные как разрывы гранат автоматического гранатомета (типа АГС, 30 мм), 1 осветительную ракету с севера на юг и 2 снаряда, за чем последовали взрывы, оцененные как соответствующие разрывы этих снарядов – все в 1­–5 км к югу и юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения). Рано утром 24 августа с той же позиции наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения, по оценке, произошедший вне пределов участка разведения сил и средств.

Утром 23 августа, находясь в подконтрольном правительству н. п. Золотое-4 (60 км к северо-западу от Луганска) в течение 25 минут, наблюдатели слышали 28 взрывов неопределенного происхождения, оцененных как огонь из миномета артиллерии (неустановленного типа) в 5–­10 км к югу (по оценке, за пределами участка разведения). Утром 24 августа, находясь вблизи Золотого-4, команда СММ слышала 1 взрыв, оцененный как выстрел из миномета в 1 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения), и еще 1 взрыв, оцененный как разрыв артиллерийского снаряда в 6 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).

23 и 24 августа, осуществляя мониторинг в подконтрольном правительству с. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка), к западу от участка разведения в районе Петровского, Миссия отметила спокойную обстановку.