В Покровском районе Донетчины найден диверсионный арсенал (Фото). Главная

В Покровском районе (Донецкая обл.) изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6000 патронов и 20 кг пластида. Арсенал был прикопан вблизи поселка Михайловка. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня полицейские получили оперативную информацию о том, что в лесополосе могут быть скрыты взрывоопасные предметы. Срочно прибывшие на место правоохранители обнаружили схрон, присыпанный землей. В мешке было найден целый диверсионный арсенал», – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники. Полицейские окружили и обследуют прилегающую территорию.

Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.