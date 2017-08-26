В единой военно-гражданской администрации нет необходимости, – Гарбуз. Новости

Глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз считает нецелесообразным объединение Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Об этом он сообщил в комментарии Informator.media.

«Идею Павла Ивановича (инициатива по объединению двух ВГА была озвучена главой Донецкой области Павлом Жебривским, — ред.) я не поддерживаю, потому что объединять – означает сталкивать какие-то отношения. Что касается того, что был назначен один глава СБУ для Донецкой и Луганской областей, то в этом случае вопросов нет, потому что все они военнослужащие, и делают одно дело. Все остальное, я думаю, останется, как есть, и идея Жебривского останется идеей, а мы будем строить мир и развиваться», – сообщил Гарбуз.

На уточняющий вопрос о том, исключает ли он создание единой ВГА, глава Луганской области отметил, что не видит в таком шаге необходимости.

Народный депутат Виталий Курило прокомментировал этот вопрос так: «У нас есть Конституция, и нарушать ее никому нельзя. В Конституции есть перечень областей, и там есть Донецкая область и Луганская область, Мы любим наших соседей-донетчан, но они живут своей жизнью, а мы своей. А одна военно-гражданская администрация на две области – это невозможно. Область должна быть самодостаточной, и у нее должно быть свое управление».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.