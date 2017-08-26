Донецк и Симферополь стали городами-побратимами. Новости

Города Донецк и Симферополь установили побратимские связи. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 26 августа в Донецке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подписи под соглашением поставили главы «администраций» Донецка и Симферополя Алексей Кулемзин и Геннадий Бахарев.

«В свете последних событий весь мир должен знать, что мы неразлучны и близки», – заявил руководитель «ДНР» Александр Захарченко.

Отмечается, что города настроены на разностороннее сотрудничество, в частности, в производственной и туристической отраслях.