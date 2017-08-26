На КПВВ «Новотроицкое» не пропустили в Донецк женщину с ребенком. Новости

На контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на выезд к временно неконтролируемой украинской властью территории Донбасса прибыла гражданка Украины вместе со своим сыном 2002 года рождения. На паспортный контроль женщина предоставила нотариально заверенное заявление от отца на вывоз ребенка в АР Крым, Севастополь и обратно. Об этом сегодня, 26 августа, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Она отметила, что указанный документ содержит конкретное место на вывоз ребенка. О вывозе ребенка в или из временно неконтролируемой украинской властью территории Украины в пределах Донецкой и Луганской областей в доверенности не указано.

«Указанной гражданке разъяснено о возможности пересечения линии соприкосновения на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар", "Чаплинка" на админграницах АР Крым и обратно», – написала она.

Она подчеркнула, что «осложнения на пересечении линии разграничения у граждан возникают именно из-за невнимательности к деталям документов».

«В вопросе нотариально заверенных заявлений от родителей на вывоз детей, в частности, нужно помнить – на какую именно территорию он дает право вывозить ребенка», – написала Карпиленко.

Напомним, вчера через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили 8-летнюю девочку, которую везли бабушка с дедушкой. «У них отсутствует согласие отца на вывоз ребенка. В наличии свидетельство о смерти отца, однако оно выдано органом так называемой "ДНР". И подобные "документы" силы не имеют, ведь выдаются преступной фиктивной властью непризнанной республики», – пояснили пограничники и порекомендовала «быть внимательнее к документальным вопросам, ведь закрепленные печатями так называемой "ДНР" бумажки, по сути, так и остаются просто бумажками».