В Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди на Донбассе, - Волкер. Новости

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает «Интерфакс-Украина».

«Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (Дж.Мэттис – прим.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», – сказал Волкер.

При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают аннексии Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.

«Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история», – добавил спецпредставитель США.

Как ранее сообщалось, глава Пентагона Джеймса Мэттис заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины.

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